Ridderkerkse parachutist heeft zijn verloren spullen terug

Goed nieuws voor de Ridderkerkse parachutist Aart Soeterman. Hij deed woensdagochtend een oproep op Radio Rijnmond om de parachutespullen die hij verloor tijdens een sprong terug te krijgen. Woensdagmiddag kwam het verlossende telefoontje: al zijn materiaal is terecht.

Soeteman verloor zijn spullen na een sprong boven Rhoon die niet de schoonheidsprijs verdiende. "Meteen nadat ik mijn parachute had geopend, begon die te spinnen", vertelde hij eerder op Radio Rijnmond.



"De lijnen zaten verstrikt, waardoor de parachute heel hard ronddraaide en ik in volle vaart naar beneden viel. Ik kwam opnieuw in een vrije val terecht."

Hij liet zijn parachute zo snel mogelijk los en opende de reserveparachute. Hierdoor raakte Soeteman de parachute en de freebag, het tasje waarin de parachute verpakt zit, kwijt.



De parachute werd al snel gevonden door mensen uit Rhoon die het hadden zien gebeuren. Maar de freebag was nog een aantal dagen spoorloos. Tot woensdagmiddag, vertelt Soeteman.

"Wat heel toevallig is, is dat de broer van degene die mijn hoofdparachute gevonden heeft mijn freebag heeft gevonden. Hij heeft kassen op de Albrandswaardseweg en die had wel wat zien liggen. Toen zijn ze gaan kijken en vonden ze het."

Soeteman is dolblij dat hij zijn spullen weer terug heeft. Hij kreeg woensdag van meerdere mensen telefoontjes die iets gezien dachten te hebben in het weiland. "Dan kan je toch zien wat radio doet."