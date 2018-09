Deel dit artikel:











Dode man in vervuilde woning in Hoogvliet Brandweermannen komen uit de woning aan de Hennepnetel. Foto: AS Media

In een huis aan de Hennepnetel in Hoogvliet is het lichaam van een dode man gevonden. Hoe lang de man er al lag is niet duidelijk.

De werkgever van de man waarschuwde de politie, omdat de man niet was komen opdagen. De politie ging een kijkje nemen en ging het huis binnen. Daar vonden ze het lichaam van de man. De dierenambulance heeft twee katten en een papegaai uit de woning gehaald. De katten zouden mogelijk ziek zijn en worden nagekeken. Ook de papegaai is mee met de dierenambulance.