Krijgt de regio Rotterdam de Chabottunnel?

De tunnel onder de Rotte bij de nieuwe rijksweg A16/A13 gaat mogelijk de Chabottunnel heten, vernoemd naar de bekende kunstenaar Henk Chabot. De naam is een idee van het kunstenaarscollectief Observatorium.

Een raadscommissie van de gemeente Lansingerland - die over de naamgeving van de tunnel gaat - zou positief zijn, zegt Ruud Reutelingsperger van het kunstenaarscollectief.

Eigenlijk had de tunnel al een naam: de Rottemerentunnel. Reutelingsperger heeft goede hoop dat de naam toch aangepast wordt. "Van Bergse Bostunnel tot Terbregse Veldtunnel. Er zijn in het verleden verschillende namen besproken. De naam Chabottunnel heeft nooit op tafel gelegen. We hebben het nu pas bedacht."

Herdenkingsplek

"Chabot had veel kennissen en familie in Rotterdam. Die willen heel graag dat er een herdenkingsplek komt", vertelt Reutelingsperger. "En Chabot woonde bij de Rotte, waar hij ook vaak werkte. Een perfecte plek dus. Tweederde van de gemeenteraad is voor, schat ik. Alleen de wethouder nog niet."

Die gaat er echter wel over. De kunstenaars hopen dat de raad invloed uitoefent op de wethouder. "Chabot heeft prachtige schilderijen van het Rottum Polderlandschap gemaakt. Door zijn kunst zie je ook goed dat het Rotterdamse landschap verandert", zegt Reutelingsperger. "Zijn werk is heel belangrijk voor de stad."