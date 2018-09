'Weinig snelheidsduivels op de Meent'

Er wordt op de Meent in het centrum van Rotterdam niet bijzonder vaak hard gereden. Dat zegt de gemeente na onderzoek. Aanleiding voor dat onderzoek zijn vragen van de Partij van de Arbeid over 'snelheidsduivels', die voor veel overlast zouden zorgen.

De Partij van de Arbeid eiste maatregelen tegen overlastgevende auto's. Sommige straten, zoals de Meent, Witte de Withstraat en de Nieuwe Binnenweg zouden zelfs autoluw moeten worden.

Omwonenden zouden klagen over duurdere auto's zoals Lamborghini's die hard optrekken in deze straten om indruk te maken.

Onderzoek

Op basis van de vragen van de Rotterdamse gemeenteraad begon de gemeente een onderzoek. Op het stuk van de Meent is volgens de gemeente "geen onevenredig hoog percentage hardrijders".

Uit de test blijkt dat op een dag zo'n 6500 auto's over de Meent rijden. Tussen de honderd en tweehonderd (1,5% tot 3%) voertuigen rijdt te hard.

Volgens de gemeente is het aantal ongelukken op de Meent ook niet toegenomen de laatste jaren.

Maatregelen

De gemeente Rotterdam gaat met de hulpdiensten en andere partijen in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn om de verkeerssituatie op de MEent veiliger te krijgen.

Het autoluw maken van de weg is volgens de gemeente niet verstandig, nu de Coolsingel is afgesloten. Daardoor is de Meent nu een belangrijke route voor hulpdiensten.

De weg komt niet in aanmerking voor een flitspaal.