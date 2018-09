Rotterdamse raad: Opvang daklozen moet beter

Wethouder Sven de Langen (Zorg) moet meer doen om de nachtopvang van dak- en thuislozen in Rotterdam te verbeteren. Er is een tekort aan woningen voor deze groep in de stad. Die boodschap kreeg hij vandaag mee van de gemeenteraad.

De raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport sprak woensdag uitgebreid over het rapport dat de Rotterdamse Rekenkamer in mei uitbracht over de daklozenopvang.

De Rekenkamer stelde dat de gemeente sommige daklozen weigerde en dat de Rotterdamwet voor problemen zorgt bij het vinden van een woning. "Woningen die betaalbaar zijn voor daklozen liggen vaak in wijken waar de Rotterdamwet geldt, waardoor je er niet kunt wonen met een laag inkomen. Dus daar moeten we wat mee", zegt raadslid Nourdin El Ouali van Nida.

Gebrek aan privacy

Ook is er een gebrek aan privacy in de opvang. "We proberen dat te verbeteren door bijvoorbeeld schotten te plaatsen tussen de bedden", zegt De Langen. "Die kwaliteitsverbetering gaan we tegemoet zien."

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid en vooral in de vier grote steden. In 2009 ging het om 17.800 mensen zonder vaste verblijfplaats en in 2016 is dat aantal gegroeid naar 30.500.

Regio

Leefbaar Rotterdam en de VVD willen dat buurtgemeenten meer gaan doen. "Je ziet dat in de andere regiogemeenten geen enkele opvang plaatsvindt", zegt Michel van Elck van Leefbaar. "De wethouder moet er dus voor zorgen dat die gemeenten ook iets gaan doen."

Over twee weken debatteert de gemeenteraad over de nachtopvang.