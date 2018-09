Kinderen 's Gravendeel op schoolreisje tijdens lerarenstaking

Op christelijke basisschool De Bouwsteen in 's Gravendeel staken ze niet, maar leggen ze op een andere manier het werk neer. De hele school gaat op schoolreis. “We bieden op deze manier wel opvang, maar geen onderwijs aan”, legt schooldirecteur Renate Vliet uit.

En dus gaan de klassen naar allerlei bestemmingen: Plaswijckpark, de Belhamel, de Merwehal en de Efteling.​

“We erkennen de problematiek van hoge werkdruk, de lerarentekorten en andere knelpunten, maar staken vindt niet iedereen het juiste middel om hier aandacht voor te vragen”, aldus Vliet.

Niet betaald

In de Hoeksche Waard staken de scholen sowieso niet heel fanatiek mee. Meer dan twee derde van de scholen is gewoon open. De twee grote overkoepelende organisaties in deze regio besloten dan ook de leraren niet door te betalen als ze gaan staken.

Dat er niet volledig gestaakt wordt ligt volgens Vliet niet aan dat de leraren dan niet betaald krijgen. “Dat staat daar los van. Bij de tweede staking vorig jaar was daar namelijk ook sprake van. Onze leraren maken daar hele bewuste keuzes in.”

Uitzondering

Volgens Bert Tuk, bestuursvoorzitter van de overkoepelende scholenorganisatie De Waard, is het eigenlijk vreemd om door te betalen tijdens een staking. “De minister heeft ook aangegeven dat het geld daar niet voor bedoeld is, het is bedoeld voor onderwijs. De eerste keer hebben we het bij uitzondering wel gedaan, omdat er toen een grote landelijke actie was.”

Maar vijf van de zestien scholen van De Waard zijn vandaag dicht. “Deze actie van De Bouwsteen laat ook zien. Er zijn andere manieren om de problemen kenbaar te maken, dan staken.”