Nieuwe Turkse consul duikt op in Rotterdam

Aytac Yilmaz is de nieuwe Turkse consul in Rotterdam. Hij is de opvolger van Sadin Ayyildiz, die geregeld de ergernis van burgemeester Aboutaleb opwekte. Ayyildiz is aan de slag gegaan in Oekraïne.

Het grootste incident rond Ayyildiz was vorig jaar maart. Toen probeerde de Turks minister Fatma Betül Sayan Kaya vanuit Duitsland naar het Turkse consulaat in Rotterdam te komen om daar een toespraak te houden. Vlak bij het consulaat werd ze tegengehouden door de politie en teruggestuurd na ingrijpen van de antiterreureenheid DSI. Daarna braken er rond het consulaat rellen uit.

Burgemeester Aboutaleb uitte direct na het incident forse kritiek op consul Sadin Ayyildiz. Volgens Aboutaleb had de consul de autoriteiten voorgelogen toen hij opriep om naar het consulaat te komen. Hij hield zich onbereikbaar voor Aboutaleb. Bovendien misleidden de Turken de lokale autoriteiten door verschillende konvooien in de richting van Rotterdam te sturen, aldus Aboutaleb.

Brief

Het was niet de enige aanvaring tussen Aboutaleb en de consul. Zo riep de burgemeester de consul ook op het matje vanwege een brief die de consul na de mislukte coup in Turkije in 2016 stuurde naar burgemeesters in de regio.

Volgens Aboutaleb ging de consul zijn boekje te buiten door zich te mengen in de vrijheid van meningsuiting in Nederland. In de brief stond hoe de burgemeesters volgens de consul moeten omgaan met uitingen tijdens demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering. In de gemeenteraad zei Aboutaleb dat hij deze vorm van inmenging niet accepteert.

In mei van dit jaar was er weer een incident in het consulaat in Rotterdam. Beveiligers van het consulaat zouden pepperspray hebben gebruikt tegen een bezoeker. Volgens Aboutaleb hadden ze geen toestemming voor het bezit van pepperspray. Aboutaleb zei in de raad dat uiteindelijk de consul verantwoordelijk is voor het handelen van zijn personeel.

Afspraak

De gemeente Rotterdam is op de hoogte van de veranderingen op het consulaat. De gemeente geeft geen antwoord op de vraag of burgemeester Aboutaleb al een afspraak met de nieuwe consul heeft.

Yilmaz is op 3 september begonnen. Uit berichten op social media blijkt dat hij vorig week al sprak met Turkse media.

Alblasserdam

De nieuwe consul was dinsdagmiddag in Alblasserdam. Hij was er met spoed gekomen, omdat het afgelopen weekeinde een steen was gegooid door een ruit van het pand van de Turkse vereniging.

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam was aan de Anjerstraat om de consul te ontvangen. Volgens een woordvoerder van de gemeente staat het incident op zich. ''Er is een steen door een ruit gegooid. Dat gebeurt ook wel eens bij een kerk. Er zijn ons geen andere voorvallen bekend.''

Het Turkse consulaat gaat er vanuit dat de politie en justitie de dader voor de rechter zullen brengen.