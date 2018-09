Na Sparta een nieuw eredivisie avontuur voor Advocaat

Dick Advocaat is de nieuwe trainer van FC Utrecht. De coach die vorig jaar degradeerde met Sparta, volgt de onlangs ontslagen Jean-Paul de Jong op bij de huidige nummer 11 van de eredivisie.

De 70-jarige voormalig bondscoach begint maandag aan zijn nieuwe klus waardoor hij dit weekend thuis tegen FC Emmen nog niet op de bank zit. Dat betekent dat de eerste wedstrijd van Advocaat volgende week zondag in De Kuip tegen Feyenoord is. Op 30 november is het Excelsior - FC Utrecht.