Buurtbewoners dode man Hoogvliet: 'Niemand mocht hem helpen' De Hennepnetel in Hoogvliet. Foto: Jacco van Giessen

Buurtbewoners van de man die woensdag dood in zijn woning in Hoogvliet is gevonden, spreken van een schrijnende situatie. Volgens hen leefde de man geïsoleerd in een zeer verwaarloosd huis.

"Hij was heel erg op zichzelf. Na het overleden van zijn ouders zorgden de buren lange tijd voor hem. Totdat werd gezegd dat hij voor zichzelf moest gaan zorgen. Daarna ging het minder met hem." Later werd er opnieuw hulp aangeboden om zijn vervuilde woning aan te pakken, maar daar wilde hij volgens enkele buurtbewoners niks van weten. Dieren

Uit de woning werden twee katten en een papagaai gehaald. Buurtbewoners hebben niet het idee dat die verwaarloosd zijn. "Natuurlijk waren de dieren een beetje gestrest omdat hun baasje was overleden, maar hij zorgde wel verschrikkelijk goed voor ze." Ook zag de man er zelf verzorgd uit, in tegenstelling tot zijn huis. "Het rolgordijn zit al twintig jaar vastplakt aan het raam en is nog nooit open geweest. Het is vreselijk vuil. Maar zodra je hem op straat zag lopen, kwam hij wel verzorgd over." De man werd gevonden omdat hij niet kwam opdagen op zijn werk. Daarop werd de politie ingeschakeld die vervolgend de woning binnen trad. Daar werd door agenten de het lichaam van de man gevonden. De katten en de papegaai die in het huis aanwezig waren, zijn meegenomen door medewerkers van de dierenambulance.