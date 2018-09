AndersSociaalOndernemende- ASObeweging C'wijk opgericht

Onder de bezielende begeleiding van bezorgde buurtbewoner en geresocialiseerde Rob van den Bergh is in de Rotterdam Crooswijk het Anders Sociaal Ondernemend-beraad oftewel de ASO-beweging opgericht.

De beweging wil de onderlinge oud- Crooswijkerssloidariteit bevorderen en stelt zich daarom teweer tegen voortschrijdend huurders-onrecht, onnodige sloop, huur/huizenprijsopdrijvingen overheidsmisstanden en projectontwikkelaars-bevoordeling die met de yuppen-toestroom verbanning van oud-Crooswijkers in de hand werkt.

Om te voorkomen dat dit, voorheen uiterst strijdbare Rotterdamse bevolkingsdeel, nog verder in de verdrukking tracht de ASO-beweging via pro-actieve verzetsdaden de onderling oud-Crooswijkse bewoners-solidariteit te bevorderen en de sociale cohesie te bestendigen.

Enkele honderden Crooswijkers schreven zich voor en tijdens ASO-beweging- oprichtingsvergadering op het Schuttersveldterrein van de SV Crooswijk al in, maar ook van buiten Rotterdam blijkt de belangstellingbijval voor deze solidariteitsvereniging inmiddels groot.

Registrant Jack F Kerklaan hoorde als enige persvertgenwoordiger aan hoe Rob van de Bergh alias Rob in de Hood in z'n Anders Sociaal Ondernemenddoelstellingen en voornemens in een stief kwartiertje uiteenzette.......