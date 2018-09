Gemeente Rotterdam gaat samenwerken met BMW

De gemeente Rotterdam wil samen het Duitse automerk BMW de luchtkwaliteit van de stad verbeteren. Woensdag is daarover een overeenkomst ondertekend.

Het is de bedoeling dat BMW de stad Rotterdam gebruikt als 'proeftuin' voor allerlei duurzame experimenten. Bijvoorbeeld de Electric City Drive: bestuurders van een hybride auto krijgen een melding wanneer ze het centrum in rijden, om volledig over te schakelen naar elektrisch. Ook onderzoek BMW en de gemeente de inzet van elektrische vuilniswagens.

De samenwerking van de gemeente Rotterdam en BMW gaar in ieder geval de komende drie jaar duren. Daarna worden de resultaten bekeken.