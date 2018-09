Bewoners Bloemhof blij met betaald parkeren

Er moet een einde komen aan het soms letterlijke knokken om een parkeerplek in Bloemhof. Het Rotterdamse gemeentebestuur wil in de hele wijk betaald parkeren invoeren. Daarmee voldoet het aan de wens van veel bewoners met een auto.

"Mijn neef zocht laatst van half vier tot vijf naar een parkeerplek", zegt bewoner Evelien Morais. "Uiteindelijk vond hij er na anderhalf uur een op drie straten van mijn huis." Het is één van de vele verhalen over het parkeerleed in de wijk op Rotterdam-Zuid.

Morais is actief binnen de actiegroep 'Maak Bloemhof In Het Geheel Betaald Parkeren.' Het lijkt erop dat de groep gehoor krijgt binnen de gemeente. Ook de Wijkraad Bloemhof heeft de laatste maanden luid en duidelijk laten horen dat de parkeerproblemen uit de hand liepen.

Morais woont in het deel van Bloemhof waar gratis geparkeerd kan worden. Het ging van kwaad tot erger. "Buitenlanders zetten hier voor de hele week hun auto neer. Mijn vuilnisbakken worden regelmatig niet geleegd, omdat de vuilniswagen er niet langs kan. Dan staat er weer iemand op de stoep."

Groot is de vreugde nu er een oplossing in de maakt lijkt te zien. Dat ze zelf als bewoner maandelijks een euro of zes voor een vergunning moet betalen, deert Morais niet. "Die paar euro's wegen bij lange na niet op tegen de frustraties die we nu hebben."

Het is nog even de vraag wanneer het nieuwe parkeerregime precies in zal gaan. Ook is het afwachten of ook de winkeliers van ondermeer de nabijgelegen Groene Hilledijk in aanmerking komen voor een vergunning. Dat zou wellicht toch weer voor veel parkeerdruk kunnen zorgen in de vaak nauwe straten van Bloemhof,