Viktor&Rolf-tentoonstelling in Kunsthal trok al meer dan 120 duizend bezoekers Kostuums van Madonna gemaakt door Viktor-Rolf

De overzichtstentoonstelling met het werk van de bekende modeontwerpers Viktor en Rolf in de Kunsthal in Rotterdam heeft deze zomer meer dan 120 duizend bezoekers getrokken. Op de tentoonstelling is het werk van de afgelopen 25 jaar van de twee ontwerpers te zien.

De tentoonstelling opende op 26 mei van dit jaar. Er zijn 45 werken te zien van de Nederlandse uit hun haute-coutourcollectie. Daar zitten bijvoorbeeld kostuums voor Madonna bij. ,,Met magnifiek vakmanschap en dromerige silhouetten, soms gemaakt van rinkelende belletjes of rood tapijt, heeft het Nederlandse modekunstenaarsduo Viktor&Rolf gedurende de afgelopen twintig jaar draagbare kunst gemaakt in een unieke, eigenzinnige stijl”, aldus Thierry-Maxime Loriot, de Canadese curator van de tentoonstelling. De tentoonstelling loopt nog tot 30 september.