Wethouder schuift plan Wielewalers in de prullenbak

Het college van burgemeester en wethouders kiest bij de bouw van de Wielewaal niet voor het voor het plan van een groep bewoners. Dat bouwplan is volgens wethouder Kurvers niet wat de gemeente op die plaats wil.

“Uiteindelijk is het plan dat een deel van de Wielewalers heeft gepresenteerd het terugbouwen van wat er hu al is, waarbij niet het gevarieerde woningaanbod komt met rijtjeshuizen, appartementen en twee-onder-één-kappers, waardoor je een gemengde wijk krijgt. Daarnaast mist er ook een goede financiële onderbouwing”

Opgeteld zou het plan de gemeente tot vijf miljoen euro kunnen kosten om het plan uit te voeren. Daarnaast hebben de Wielewalers niet aan kunnen tonen dat ze de expertise in huis hebben om het plan uit te voeren, schrijft de wethouder.

Jarenlang overleg

Opnieuw zoeken naar een financiële onderbouwing wil de wethouder niet. Er wordt nu al 9 jaar over gesproken de plannen. De rechter heeft in juli al uitspraak gedaan in een rechtszaak van de bewoners tegen de gemeente dat de participatie goed was.

Wijkbewoners vinden ook dat de wijk moet worden opgeknapt, maar willen geen meer en hogere huizen. De wens is dat de wijk blijft zoals het is.

Wethouder Kurvers: “De plannen die Woonstad heeft gemaakt houden juist rekening met het karakter van de wijk. Het wordt een ruime wijk met veel groen, waar het fijn wonen is”

In oktober wordt er in de Rotterdamse gemeenteraad over het bestemmingsplan gesproken

De bewoners van de Wielewaal kunnen nog niet reageren op het voornemen van de wethouder, omdat ze de plannen nog moeten bestuderen. Wel geven ze aan dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.