Van Emden rijdt WK tijdrijden door blessure Van Baarle

Wielrenner Jos van Emden kan over twee toch deelnemen aan het WK tijdrijden in Oostenrijk. De Schiedammer mag starten omdat Dylan van Baarle een blessure heeft opgelopen in de Vuelta.

De individuele tijdrit is 52,5 kilometer lang, heeft 500 hoogtemeters en wordt op woensdag 26 september verreden. Van Emden werd in juni vijfde op het nationaal kampioenschap tijdrijden. Tom Dumoulin won en is in Oostenrijk na van Emden de tweede Nederlander die uitkomt op dit onderdeel.

In de twaalfde etappe greep van Baarle net naast etappewinst waarna hij enkele meters na de finish over een official duikelde. Hij liep daarbij een breukje in de lies op om vervolgens twee dagen later pas af te stappen.