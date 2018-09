Laatste dag van de zomer is aangebroken: zo beleefden we 'm

Hoge temperaturen, droge perioden en af en toe een flinke bui. De astronomische zomer van 2018 zit er na zaterdag officieel op. Tijd om terug te blikken op de RTV Rijnmond Zomertoer, waar we een zomer lang door de regio trokken om verschillende plekken uit te lichten.

IJsjes, theetuinen, frikandellen, gyros en terrassen: deze zomer testten we het allemaal. Weerman Ed Aldus mocht een aantal keren mee op pad. Op Voorne-Putten onderwierp hij samen met verslaggever Dennis Kranenbrug de strandtenten van Rockanje aan een test.

Door het tegenvallende weer viel daar alleen weinig te keuren. De weerman knoopte daarom maar gesprekken aan met de enige Duitse toeristen op het strand...



Wie speelt er geen spelletjes in de vakantie? Verslaggevers Sjoerd en Koen namen het tegen elkaar op tijdens een potje boerengolf in de Alblasserwaard. Voor de verliezer lag een leuk klusje te wachten.



Vanuit het water of vanuit een boot een helikopter ingehesen worden. De Helvoetse Reddingsbrigade oefende dit 'hoisten' in het Haringvliet, toen de Rijnmond Zomertoer op Voorne-Putten was neergestreken. Verslaggever Marlies Harting diende als proefpersoon.



Met die hoge temperaturen afgelopen zomer ging Frank Stout een dag letterlijk met de billen bloot. Hij ging langs bij Naturistenvereniging De Ammoniet, waar het motto 'vrijheid en blijheid' is.