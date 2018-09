Deel dit artikel:











Oud-student EUR maakt zich op voor zware orkaan in North Carolina Foto: Pixabay

In North Carolina in de Verenigde Staten maakt iedereen zich op voor de naderende orkaan Florence. De noodtoestand is in veel steden van kracht en mensen verlaten hun huizen. Dirck de Kleer, een voormalig student van de Erasmus Universiteit, studeert nu in het gebied en zet zich schrap voor de naderende orkaan: "We weten eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren."

De bewoners van North Carolina nemen het zekere voor het onzekere en slaan voor langere tijd boodschappen in. "In de meeste supermarkten is het water al uitverkocht en broodafdeling leeg. Ook bij de tankstations staan rijen. Vaak is de benzine al uitverkocht of je moet een half uur wachten voordat je aan de beurt bent", vertelt Dirck aan Radio Rijnmond. De student woont in een gebied waar veel kans is op overstromingen. Ook valt de stroom nu al regelmatig uit. Dirck is daarom vertrokken naar Washington. Dat ligt op zo'n vier uur rijden van zijn universiteitsstad. "Het is een raar contrast. Ik zie dat sommige studenten blijven omdat ze denken dat het allemaal wel mee zal vallen. En andere studenten, onder wie ik, gaan toch liever weg." De Kleer wordt in Washington opgevangen door een andere student. Maar ook in Washington is de noodtoestand uitgeroepen. De hoofdstad krijgt volgens de voorspellingen vooral te maken met zware regenbuien.