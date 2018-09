Veel stakers op de been in Sliedrecht

De stakingen voor een betere metaal-cao zijn donderdag weer van start gegaan. Voor de poort van Royal IHC in Sliedrecht worden 1000 stakers verwacht. Medewerkers van onder meer Damen Shipyards, Fokker en Heerema leggen het werk neer.

Ze eisen een loonsverhoging van 3,5 procent en willen dat er een einde komt aan de flexibilisering in de sector: "We snappen niet waarom de werkgevers niet over de brug komen", zegt Jan Meeder van FNV.

Er wordt al maanden actie gevoerd in de metaalsector. Er is dit jaar in het land al door 12.000 metaalarbeiders gestaakt. "De werkgevers komen niet over de brug. En dat gaat vooral over loon. Ze bieden maar 2,8 procent loonsverhoging en dat is te weinig", vertelt Meeder.

Ook willen ze dat ouderen korter kunnen gaan werken om zo jongeren aan te kunnen nemen. "Het lukt ook niet om daar goede afspraken over te maken."

Ondanks de hoge opkomst is er volgens vakbondslid en IHC-medewerker Aad Schell verdeeldheid over de actie. "Er zijn bij IHC de afgelopen tijd veel mensen ontslagen. De groep die wil staken is kleiner geworden. Maar de mensen die er zijn, willen er alles voor doen."

Ook vrijdag staan er nog stakingen op de planning bij diverse metaalbedrijven in de regio. Dan verzamelen de werkers zich Brush HMA in Ridderkerk. "We houden voet bij stuk als ze niet een bod doen dat een beetje in de buurt komt van onze eisen. Dat is nu absoluut niet te het geval", besluit Meeder.