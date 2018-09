eSporter Jaey: 'Feyenoord loopt voorop met start eAcademy'

Feyenoord is recent gestart met een officiële eAcademy. Hierin worden jonge gamers opgeleid tot eSporter. Volgens eSporter Jaey Daalhuisen is de Rotterdamse club hierin uniek.

"Feyenoord loopt hier in voorop," zegt Jaey. "Ik heb niet gehoord dat andere clubs of organisaties dit ook doen. Wij kunnen ze begeleiden in dingen die wij hebben meegemaakt. Het geeft aan dat Feyenoord eSports erg serieus neemt."

Feyenoord heeft drie jonge eSports-talenten geselecteerd voor de opleiding. Het gaat om Alessio de Martino (14 jaar), Lars de Jong (17 jaar) en Justin Gommel (18 jaar). De spelers van de Feyenoord eAcademy zullen op structurele basis naar De Kuip komen om te trainen.

"Daarnaast heeft de eAcademy ook een maatschappelijke rol waarbij wij ons o.a. gaan focussen op facetten als voeding, beweging, geld, zithouding en de planning van het gamen. De huidige eSporters van Feyenoord, Jaey Daalhuisen (JaeyD) en Jimmy Donkers (YimmieHD), spelen een belangrijke rol in het opleidingstraject," aldus een woordvoerder van Feyenoord.