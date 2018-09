Deel dit artikel:











Poes uit Maassluis maakt 'wereldreis' naar het Utrechtse Odijk Foto: Dierenambulance Utrecht

Poes Soom uit Maassluis kreeg het op haar heupen en is opgedoken in het Utrechtse Odijk. Ze heeft een tocht van maar liefst 80 kilometer gemaakt. De Maassluise poes is zes weken vermist geweest. Of ze de tocht gewandeld heeft is niet duidelijk. Ze kan ook met een vrachtwagen zijn meegereden.

"De eigenaren van Soom konden hun oren bijna niet geloven, net als degene die Soom gevonden heeft", laat Dierenambulance Utrecht weten op Facebook. Ze is inmiddels herenigd met haar baasjes. Poes Soom was gechipt en daardoor kon ze makkelijk geïdentificeerd worden.