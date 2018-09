Migranten Waalhaven klommen in België in zeecontainer

De 18 Eritreërs die vrijdag uit een zeecontainer in de Rotterdamse Waalhaven werden bevrijd, zijn in België in de container geklommen. Ze wilden naar Engeland gaan, maar belandden in Rotterdam. Dat zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Wijbenga.

De Eritreërs belden 112 toen de koeling in de container aansloeg. "Het is bewonderenswaardig dat de marechaussee binnen twee uur de container heeft gelokaliseerd en de mensen bevrijd", zegt Wijbenga. Een persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. "Dit had vreselijk kunnen aflopen."



Twaalf migranten besloten asiel aan te vragen in Nederland en zijn naar Ter Apel gebracht. Vier migranten zijn naar Duitsland gestuurd, waar ze eerder asiel hadden aangevraagd. Twee zijn op straat gezet. "Hoe kan het dat deze mensen zomaar de illegaliteit in verdwijnen?", vroeg raadslid Van Elck van Leefbaar zich af.

Wijbenga zei verder dat er drie keer per dag inklimmers worden betrapt in de Rotterdamse haven. Hij spreekt tegen dat er een alarmerende toename is van het aantal migranten in Rotterdam. "Deze mensen kwamen niet voor Rotterdam, maar voor Engeland."

Van Elck wilde weten of er een 'alarmerende toename' is van de toestroom van migranten in Rotterdam en of er drones worden ingezet om inklimmers eerder op te sporen.

PVV-raadslid Maurice Meeuwissen opperde om een hek rond Rotterdam te bouwen. "En zullen we de omliggende gemeenten daarvoor laten betalen?", grapte Wijbenga verwijzend naar de Amerikaanse president Trump.

Wijbenga belooft de cijfers nog op te vragen en deze naar de gemeenteraad te sturen.