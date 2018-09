Deel dit artikel:











Op verzoek: Langer interview met Royston Drenthe Royston Drenthe

Maandag zonden we een reportage uit over Royston Drenthe, de Spartaan die net zo veelzijdig als openhartig is. Verslaggever Frank Stout sprak een half uur met de Rotterdammer en wij ontvingen veel reacties om meer te laten zien. Daarom op verzoek: een uitgebreid gesprek van ruim een kwartier met Royston Drenthe.

Hij spreekt over de muziek die hij maakt onder de naam Roya2Faces. Zijn nieuwste single heet Mooie Dame. "Ik ben een liefhebber, ja", lacht hij. Natuurlijk gaat het gesprek ook over voetbal, maar Drenthe heeft ook een wijze levensles. "Je moet jezelf een gelukkig mens maken." Bekijk hierboven de hoogtepunten uit het gesprek met Royston Drenthe.