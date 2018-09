Deel dit artikel:











FC Dordrecht - FC Twente op de tocht FC Dordrecht

In tegenstelling tot eerdere berichten is er een kans dat FC Dordrecht - FC Twente alsnog niet doorgaat. Ondanks de politiestaking zou de wedstrijd van vrijdagavond aan de Krommedijk doorgaan, maar daar lijkt verandering in te komen, meldt FC Dordrecht op de eigen website.

Vrijdagmiddag rond 13 uur neemt de burgemeester een definitieve beslissing. Willem II - Excelsior gaat zaterdagavond hoe dan ook door. Over AZ - Feyenoord en Sparta - FC Den Bosch zal ook vrijdagmiddag een besluit worden genomen. Aanvankelijk had de gemeente Dordrecht groen licht gegeven voor het doorgaan van de wedstrijd aan De Krommedijk. Toen bleek dat ook de beschikbaarheid van politie 'op afroep' onzeker is geworden, werd dit teruggedraaid door burgemeester Wouter Kolff.