Koninklijk bezoek in Schiedam voor YETS Foundation

Koningin Máxima heeft donderdag de YETS Foundation in Schiedam bezocht. Deze organisatie, die zich inzet voor kwetsbare jongeren, is een van de drie winnaars van een 'Appeltje van Oranje'.

De YETS Foundation (Youth Empowerment Through Sports) is in 2015 gestart door basketballer Peter Ottens. Hij wil met de organisatie jongeren die opgroeien in moeilijke situaties, een positief rolmodel te geven.

In Schiedam en Vlaardingen zijn basketbalteams opgezet die begeleid worden door speciale coaches. De jongeren krijgen basketbaltraining en worden daarnaast ook geholpen met hun huiswerk, krijgen voedingsadvies en worden ook op maatschappelijk vlak gecoacht.

Máxima bezocht de Schiedamse sporthal waar de trainingen plaatsvinden. De coaches en jongeren gaven basketbal demonstraties en Máxima ging met de jongeren in gesprek.

Appeltjes van Oranje

Met de appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven. Dit jaar gingen de prijzen naar drie jonge en sociale ondernemers. De andere winnaars waren Buddy to Buddy, een initiatief dat Nederlanders koppelt aan vluchtelingen, en Excel Arts Academy, een organisatie op Curaçao die jongeren motiveert om zich op een creatieve manier te ontwikkelen.