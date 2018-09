Poldervaart mist twee spelers voor Willem II - Excelsior

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart mist in de uitwedstrijd tegen Willem II de verdedigers Desevio Payne en Siebe Horemans. Beide spelers trainen inmiddels wel weer volledig mee bij Excelsior.

Dat geldt ook voor Mounir El Hamdaoui. Hij traint mee in Kralingen en hoopt op een verlenging van zijn profcarrière. Binnenkort zal hij in een oefenwedstrijd minuten krijgen of te bepalen wanneer hij eventueel wedstrijden kan spelen.

Poldervaart: 'Wij liggen niet wakker van Fran Sol'

Één van de grootste wapens bij de tegenstander uit Tilburg is de doelpuntenmachine Fran Sol. Het afstoppen van de Spanjaard, zal een pittige klus zijn. "Bij PSV hebben ze ook de nadruk gelegd op hoe je hem kan afstoppen en toch scoort hij," zegt Poldervaart. "Het spel van Willem II is afgesteld op zijn goede loopacties en kwaliteiten. Maar met Avdijaj en Özbiliz hebben ze weer twee creatieve jongens erbij aan de zijkanten, Willem II heeft nog meer in huis. Maar dat geldt voor elke eredivisieclub, het is niet zo dat wij wakker liggen van Fran Sol."