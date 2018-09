Deel dit artikel:











Roeister Marieke Keijser naar finale WK Marieke Keijser

De Rotterdamse roeister Marieke Keijser heeft samen met Ilse Paulis bij de WK in Plovdiv (Bulgarije) de finale bereikt in de lichte dubbeltwee. Keijser en Paulis, die vorige maand in Glasgow de Europese titel veroverden, kwamen in hun halve finale als eersten over de finish in 7.05,620.

Paulis pakte twee jaar geleden olympisch goud met Maaike Head in de boot. Het leverde de roeisters eind 2016 de titel Sportploeg van het Jaar op. Head stopte daarna met roeien omdat ze zich volledig wilde richten op haar opleiding chirurgie. Paulis kreeg het Rotterdamse toptalent Keijser naast zich in de boot. Na het Europese succes in Glasgow hopen ze op het Bulgaarse water bij Plovdiv ook een WK-medaille te pakken. De concurrentie komt zaterdag uit onder meer Roemenië en de Verenigde Staten.