Feest: ss Rotterdam 60 jaar

Koningin Juliana liet precies 60 jaar geleden een champagnefles kapot slaan tegen de ss Rotterdam. Daarmee doopte zij het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd. Donderdagmiddag stonden de Vrienden van stoomschip Rotterdam en de eigenaren van het ss Rotterdam stil bij dit historisch moment.

Speciaal voor het jubileum kwamen diverse sprekers naar het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn (HAL). Zo vertelde Agaath Reuchlin, de dochter van de oud-directeur van de HAL, over het ontwerp van het schip. Fotograaf Daniël van de Ven deelde zijn ervaringen als fotograaf tijdens de bouw en tewaterlating, zestig jaar geleden.

Herinneringen aan die dag

De vader van Piet van der Horst werkte destijds bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, waar de ss Rotterdam gebouwd werd. Met zijn vader ging Van der Horst kijken bij de tewaterlating van het schip. "Het was fantastisch. Ik herinner me de woorden van de koningin nog goed: 'Ik geef u de naam Rotterdam en ik wens u behouden vaart'", vertelt Van der Horst.

Een behouden vaart had het ss Rotterdam zeker. Jarenlang bevoer het stoomschip de wereldzeeën. Sinds 2008 ligt het schip aan het Derde Katendrechtse Hoofd en wordt het gebruikt als hotel, restaurant en evenementenlocatie.

Zestig jaar geleden, op de dag van de tewaterlating, was Van der Horst 16 jaar. Hij zag iedereen genieten. Het was een trots moment voor de Rotterdammers, dat hij nog goed herinnert. "Wat ik nog weet is dat de mensen vooraan, dicht bij het water, waren vergeten dat wanneer het schip eenmaal in het water ligt er een golfje terugkwam. Die waren natuurlijk zeiknat!"

Jaar lang feest

De bijeenkomst gold als start van het jubileumjaar voor het grote schip. Tot 3 september 2019 worden er allerlei festiviteiten gehouden. Dan is het namelijk precies 60 jaar geleden dat de ss Rotterdam vertrok voor haar eerste reis naar New York.