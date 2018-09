Deel dit artikel:











Overvallen en schietpartijen in Bureau Rijnmond Bureau Rijnmond

Overvallen, schietpartijen en een pinpasdiefstal staan centraal in de tweede aflevering van een nieuw seizoen van Bureau Rijnmond. Politie en justitie roepen in het tv-programma de hulp in van het publiek.

De overvallen waren op het Zuiderterras in Rotterdam en aan het Westeinde in Maassluis. Bij die laatste overval maakten de (vermoedelijk jonge) daders gebruik van een schroevendraaier en een breekijzer. Zij gingen er vandoor met een kassalade. Schieten Naast nieuwe informatie over een ontvoering in Schiedam, besteedt ook aandacht voor schietincidenten aan de Weizichtstraat en de ’s-Gravendijkwal. Naast nieuwe informatie over een ontvoering in Schiedam, besteedt ook aandacht voor schietincidenten aan de Weizichtstraat en de ’s-Gravendijkwal. Inbraak De inbraak was op mei in een woning aan de Watertorenweg in Rotterdam. De mannen moesten hun snode plan voortijdig staken. De politie heeft echter scherpe beelden van de twee verdachten. De inbraak was op mei in een woning aan de Watertorenweg in Rotterdam. De mannen moesten hun snode plan voortijdig staken. De politie heeft echter scherpe beelden van de twee verdachten. Pinpas Ook deze week weer een mevrouw op leeftijd, die op schaamteloze wijze wordt bestolen. Twee ‘vriendelijke dames’ weten haar pincode en haar pas te bemachtigen. Dit alles gebeurde op de Nancy Zeelenbergsingel in Rotterdam. Ook hier zijn beelden van de verdachten. Ook deze week weer een mevrouw op leeftijd, die op schaamteloze wijze wordt bestolen. Twee ‘vriendelijke dames’ weten haar pincode en haar pas te bemachtigen. Dit alles gebeurde op de Nancy Zeelenbergsingel in Rotterdam. Ook hier zijn beelden van de verdachten. Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17.20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk uur herhaald.