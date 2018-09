Deel dit artikel:











Als bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is Kees Moeliker eigenlijk altijd met dieren bezig. Met dode beesten in het museum, en met het rijke dierenleven in het Rotterdamse groen.

De laatste jaren ziet hij de aanwezigheid van één diersoort opvallend toenemen in onze stadsnatuur: de mens. Daarom richt hij zijn blik nu op: Rotterdammers in het Groen. Vanaf zaterdag 22 september 2018 zijn de bevindingen van Kees Moeliker in het vijfdelige programma ‘Rotterdammers in het Groen’ iedere week om 17.15 uur te zien bij TV Rijnmond en Rijnmond.nl. Rotterdammers in het Groen komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Bevordering van Volkskracht en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en de Vereniging Deltametropool .