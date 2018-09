Paspoort halen in nieuwe gemeente Hoeksche Waard kan op zes plekken

Mensen in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard kunnen als ze straks een rijbewijs of paspoort nodig hebben terecht bij zes servicepunten.

Het gaat om het gemeentehuis in Oud-Beijerland, het gemeentehuis in Maasdam, ‘Heemzicht’ in Piershil, ‘De Buitensluis’ in Numansdorp, ‘Streona’ in Strijen en ‘Het Weegje’ in ’s-Gravendeel. Op deze plekken kunnen ze ook al hun vragen voor de gemeente stellen.

Met de komst van de zes plekken probeert de nieuwe gemeente de reistijd voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen inwoners meer zaken vanaf huis regelen via de computer.