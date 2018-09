Deel dit artikel:











Nu al eerste vragen over Zwarte Piet in Rotterdam Zo'n 140 Zwarte Pieten trokken Rotterdam in om de Sint te helpen.

De eerste pepernoten liggen in de supermarkt en de reclamefolders van de speelgoedwinkels worden binnenkort bezorgd en dus is het ook weer tijd voor politieke vragen over Zwarte Piet, moeten sommige Rotterdamse partijen gedacht hebben.

De Partij van de Arbeid, GroenLinks en NIDA willen weten hoe het zit met de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt in het zogeheten Pietenakkoord. Daarin werd vastgesteld dat er op termijn geen Zwarte Pieten meer zichtbaar zijn bij de intocht in Rotterdam. Volgens PvdA, NIDA en GroenLinks is het Pietenakkoord een goede eerste stap. Maar toch hebben sommige gebieden in de gemeente Rotterdam de mogelijkheid om hun eigen intocht te organiseren, mét Zwarte Piet. En daar moet een einde aan komen, vinden de drie partijen. Ze willen weten wat Rotterdam gaat doen om ook in andere delen van de gemeente Zwarte Piet uit het straatbeeld te krijgen. In 2016 werden in Rotterdam bijna tweehonderd tegenstanders van Zwarte Piet opgepakt toen ze wilden demonstreren bij de Rotterdamse intocht.