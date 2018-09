Deel dit artikel:











Leegstaande boerderij in brand bij Alblasserdam Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam

Een leegstaande boerderij in de Vinkenwaard bij Alblasserdam is donderdagmiddag uitgebrand. De rookwolken waren tot in de verte te zien, zegt een woordvoerder van de Brandweer Zuid-Holland Zuid.

De boerderij stond volgens de woordvoerder van de brandweer in lichterlaaie. De brandweer heeft het pand 'gecontroleerd laten uitbranden'. Voor zover bekend was er niemand binnen in de boerderij aan de Vinkenpolderweg. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk.