Zero Waste, nou, bijna dan

De zussen Jessie en Nicky Kroon leven zonder afval. Tenminste dat proberen ze. Over hun ervaringen schreven ze Het Zero Waste Project.

Een leuker leven met minder plastic en ander afval. Jessie en Nicky Kroon besloten als experiment een maand lang "zero waste" te gaan leven: zonder afval. Inmiddels zijn de zussen experts op dit gebied en staan hun ervaringen in een boek.

Tandenborstel van bamboe

Tegen het decor van Blue City - het oude zwembad Tropicana in Rotterdam - waar allemaal bedrijfjes werken aan een economie zonder afval, vertelt Jessie over het boek Het Zero Waste Project . : "Zelfgemaakte deo, tandtabletjes in plaats van tandpasta en een tandenborstel van bamboe. Je kunt zo ver gaan als je wilt."

Zelf had Jessie vooraf bijvoorbeeld nooit gedacht dat zij haar afval zou gaan composteren in een wormenbak.

Diana van Ewijk van Blue City neemt Jessie mee naar de krochten van Tropicana waar wormen het afval van de medewerkers omzetten tot een groeizaam produkt waarmee de planten in Blue City worden gevoed.

Op dieet

Blue City staat in de maand september in het teken van het Plastic Dieet , waarbij iedereen een maand lang probeert geen wegwerpplastic te gebruiken. Dat vindt Van Ewijk nog een knap lastige opdracht: "Zomaar naar de supermarkt om een pak melk te kopen kan bijvoorbeeld niet." Volgens Jessie Kroon, die samen met haar zus initiatiefnemer is van het Plastic Dieet, kan niemand zijn hele levensstijl in een maand veranderen. "Daarom is ons boek er ook om iedereen te helpen een duurzame levensstijl te ontwikkelen."

Luister zaterdag 15 september naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.