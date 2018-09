Rotterdam onderzoekt terugkeren muurschildering Westerik

Het beeldwerk van het Meisje met Springtouw van Co Westerik. Foto: Stadsarchief Rotterdam - Ary Groeneveld

De gemeente Rotterdam vraagt het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) onderzoek te doen of de muurschildering Meisje met Springtouw van de onlangs overleden schilder Co Westerik kan terugkeren.

Deze muurschildering sierde twaalf jaar lang de gevel van het oude politiebureau aan het Haagse Veer in Rotterdam, totdat het politiebureau werd gesloopt in 1988. De zoon van Westerik hoopt op een eerbetoon voor zijn vader, door een nieuwe muurschildering.

Als het aan raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren ligt komt dit kunstwerk terug in de stad. "Het is dus al 30 jaar geleden, maar ik heb hier nog warme herinneringen aan", zegt Van der Velden die erkent wat sentimenteel te worden.

Raadslid Chantal Zeegers (D66) valt hem bij: "Het staat ook nog in mijn geheugen gegrift." Wethouder Kasmi (Cultuur) ziet het ook zitten en vraagt het CBK het te onderzoeken. "Dit zullen ze doen in overleg met de zoon van Westerik. Ook gaan we bekijken welke locaties geschikt zijn en wat het kost", zegt Kasmi.