Groeiend verzet tegen sloopplannen Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid Edwin Dobber (rechts) haalt handtekeningen op in de Tweebosbuurt

De Wijkraad van de Afrikaanderwijk heeft zich unaniem uitgesproken tegen de sloop van 600 woningen in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Deze zomer maakte woningcorporatie Vestia bekend dat deze huizen in 2020 plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Bij een pand worden de woningen gerenoveerd, maar het grootste deel van de huizen zal worden gesloopt. Een onmenselijk plan, vindt Margreet Rolink van de Wijkraad. "Dit zijn sociale huurwoningen. Je kunt deze huurders niet zomaar wegsturen - er zijn niet genoeg andere sociale huurwoningen in de buurt om hen op te vangen. De sociale cohesie is groot in deze buurt. Dat moet je koesteren." "De mensen in deze buurt zorgen voor elkaar", beaamt Samie Ramsaran, die ook deel uitmaakt van de Wijkraad. "Hele families worden uiteengerukt, waardoor kinderen bijvoorbeeld niet meer voor hun ouders kunnen zorgen. Daar moet de gemeente heel zorgvuldig mee omgaan." De Wijkraad heeft een ongevraagd advies naar de gemeenteraad gestuurd. Het vorige college gaf deze zomer groen licht voor de plannen, maar die moeten nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Handtekeningen "We laten het er niet bij zitten", zegt Edwin Dobber. Hij is druk bezig handtekeningen te verzamelen tegen de sloop. "Ik woon hier al mijn hele leven. Mijn moeder woont om de hoek. Hoe kan ik nog voor haar zorgen als we straks ver uit elkaar komen te wonen?" Dat hij na de sloop zal kunnen terugkeren in de wijk, daar gelooft hij helemaal niets van. "Er komen maar 130 sociale huurwoningen terug, van die 600 die tegen de grond gaan. Dus er is nooit genoeg plek voor iedereen." Grarda Pelger is 79 en ze woont al 73 jaar in hetzelfde huis, aan de Hilledijk. Een prachtig pand uit 1904. "En dan zegt Vestia dat het 'niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd',"schampert ze. "Ik heb gekeken waar ik na de sloop een nieuw huis zou krijgen. Dat haalt het niet bij het huis waar ik nu woon." Sociale buurt "Dit is een heel sociale buurt, waar de mensen nog voor elkaar zorgen. In de Tweebosstraat krijgt een oude dame iedere dag eten van vier Marokkaanse buren. Ik heb mijn Marokkaanse buurvrouw geholpen de taal te leren. Hun kinderen hielp ik met hun huiswerk." Pelger: "Een zit er nu op het hbo, de ander is net begonnen aan de havo. Als ik naar het ziekenhuis moet, heeft de buurvrouw een bord spaghetti voor me klaarstaan als ik thuis kom. Zoiets vind je nooit meer." De bewoners gaan zaterdag opnieuw de straat op om handtekeningen te verzamelen. Op 18 oktober gaan ze die aanbieden op het stadhuis.