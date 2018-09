Drie welpjes in Blijdorp nu live te zien

Goed nieuws uit Diergaarde Blijdorp: de drie welpjes van de Aziatische leeuwin Lalana die eind augustus geboren zijn maken het goed. Ze blijven voorlopig nog in de kraamkamer, maar de welpjes zijn vanaf donderdag via een webcam te zien.

"De kersverse moeder Lalana pakt haar rol goed op", laat de Rotterdamse dierentuin weten. "Ze is rustig en zorgzaam voor de drie energieke welpjes, die groeien als kool." De welpjes gaan naar verwachting rond de herfstvakantie voor het eerst hun kraamkamer uit.

Oude mama

Leeuwin Lalana is in 2010 geboren in Planckendael in België, al snel verhuisde ze naar de Poolse stad Krakau. Met Lalana's komst naar Blijdorp hoopte de diergaarde op nieuwe welpjes van het zeldzame Aziatische ras.

De meeste leeuwinnen krijgen hun eerste nestje op 3-jarige leeftijd, Lalana is al 8 jaar. Nu is ze toch moeder geworden van de drie welpjes.