Goede tips in ontvoeringszaak Schiedam 1826_Ontvoering_Schiedam._01 BR1825_Ontvoering_Schiedam_02

Vorige week toonden wij u in Bureau Rijnmond de mannen op de foto. Ze verwisselen kentekenplaten van een Volkswagen Transporter in Nieuwerkerk aan den IJssel.De bus wordt later gebruikt bij de ontvoering van een 46-jarige Schiedammer. De man wordt tijdens de ontvoering ernstig bedreigd en mishandeld. In deze zaak zijn 19 tips binnengekomen.Meer tips zijn uiteraard welkom. Bekijk de video: