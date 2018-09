Deel dit artikel:











Schietpartij in Weizichtstraat Rotterdam 1826_Weizichtstraat_02 1826_Weizichtstraat_04 1826_Weizichtstraat_01

Bij een schietpartij aan Weizichtstraat raakt een Rotterdammer gewond. De daders gaan er vandoor in een Kia. Die Kia wordt een paar dagen later staande gehouden. Er wordt een man gearresteerd. Maar daarmee is de zaak nog niet rond. Wie weet er meer?Bekijk de video: