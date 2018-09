Deel dit artikel:











Inbrekers Watertorenweg scherp op beeld 1826_Inbrekers_Watertorenweg_03 1826_Inbrekers_Watertorenweg_01 1826_Inbrekers_Watertorenweg_02

Twee mannen breken in aan de Watertorenweg in Rotterdam. Ze gaan met de lift naar boven. maar in die lift hangt een camera. En die werkt prima. Er zijn goede beelden van de twee inbrekers beschikbaar. Bekijk de video: