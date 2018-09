Deel dit artikel:











Twee tieners overvallen Lidl Maassluis 1826_Overval_Lidl_02 1826_Overval_Lidl_03 1826_Overval_Lidl_01

Enkele maanden geleden was aan het Westeinde in Maassluis een filiaal van supermarkt Lidl gevestigd. De winkel is inmiddels afgebroken, maar in februari staat er een nieuw pand. Kort voor de sloop is de winkel overvallen, maar de beelden van de overval zijn bewaard gebleven. Bekijk de video: