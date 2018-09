Deel dit artikel:











Bejaarde vrouw geshoulderd, achtervolgd en gerold. 1826_Bejaarde_vrouw_gerold_01 1826_Bejaarde_vrouw_gerold_02 1826_Bejaarde_vrouw_gerold_03

Een bejaarde vrouw(83) wordt op zeer brutale wijze gerold in haar eigen wooncomplex. Dat gebeurt door twee vrouwen, die eerder al haar pincode hebben afgekeken bij Albert Heijn aan het Mia van IJperenplein in Rotterdam. Daarna wordt ze achtervolgd en in de lift gerold. Bekijk de video: