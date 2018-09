Deel dit artikel:











Man in been geschoten bij Lavetta Lounge Rotterdam 1826_Schieten_Lavetta_Lounge_03 1826_Schieten_Lavetta_Lounge_01

Een getuige hoort een groep mannen hard praten bij de Lavetta Lounge in Rotterdam. Het loopt uit op een ruzie en er wordt zelfs geschoten. De verdachte staat op beeld met het vuurwapen in zijn hand. Hij heeft behoorlijk opvallende tattoeages op zijn armen en in zijn nek. Bekijk de video: