Deel dit artikel:











Rotterdams stel laat persoonlijke Feyenoord-verzameling zien in expositie De expositie in het Wapen van Degenkamp in Rotterdam

Met meer dan 800 foto's heeft het fotografenechtpaar Tinus en Bep de Does een uitgebreide Feyenoord-expositie. Deze collectie is vanaf zaterdag te zien in het Wapen van Degenkamp aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam.

Ruim een halve eeuw lang fotografeert het echtpaar Feyenoord en alles wat te maken heeft met de voetbalclub. Door de jaren heen hebben ze de veranderde stad vastgelegd. "Ik zeg altijd tegen mezelf: vastleggen voor later, wat er morgen niet meer is", vertelt Tinus. "De mooiste foto vind ik van onze Coen Moulijn", zegt Bep. "Daar ben ik waanzinnig trots op. Dat die man een waardig afscheid heeft gekregen. Het ontroert mij nog steeds om de foto te zien." Hand in hand kameraden Aanstaande zaterdag opent de expositie, in het bijzijn van oud-doelman Eddy Pieters Graafland. "Ik hoop dat als de mensen komen, ze in hun Feyenoord-tenue komen", zegt de Rotterdamse Bep enthousiast. Aanstaande zaterdag opent de expositie, in het bijzijn van oud-doelman Eddy Pieters Graafland. "Ik hoop dat als de mensen komen, ze in hun Feyenoord-tenue komen", zegt de Rotterdamse Bep enthousiast. Verder hoopt ze dat de Zingende Buschauffeurs ook een bezoek brengen aan de expositie om Hand in Hand Kameraden te komen zingen."Het is een grote familie, een groot feest."