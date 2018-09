CHIO-directeur is in North-Carolina: 'Iedereen maakt zich hier op voor de orkaan'

Orkaan Florence komt waarschijnlijk donderdag aan land aan de Amerikaanse oostkust. Jan de Mooij, directeur van het CHIO Rotterdam, verblijft momenteel voor de Wereldruiterspelen in Tryon in de staat North-Carolina.

“Iedereen maakt zich op voor de naderende orkaan. Het weerkanaal staat aan en de president en de gouverneurs zijn de hele dag op het nieuws, Het wedstrijdcomité is nog redelijk ontspannen, maar ze bereiden zich wel voor op iets ergs.”





Geld en water ingeslagen

De laatste dagen regende het al veel in de Amerikaanse staat. Dat is echter niets, vergeleken met wat de inwoners te wachten staat. “Men verwacht dat de storm drie of vier dagen kan blijven hangen. Je kunt ook niet zomaar weg. We hebben contant geld op zak voor als je door storingen niet met creditcard kan betalen, we hebben water ingeslagen.”[tweet:https://twitter.com/cnnbrk/status/1040250146158780416​]Er wonen miljoenen mensen aan de oostkust. Die zijn volgens De Mooij allemaal in afwachting van de storm. “De luchtmacht vliegt al rond om zoveel mogelijk informatie over de orkaan te verzamelen. Hier zal het nog wel gaan, maar honderd kilometer verderop zitten ze als ratten in de val. Het water komt daar van twee kanten.”

Paarden zijn beschermd

De wedstrijdpaarden in Tryon zijn in ieder geval goed beschermd tegen noodweer. “Het welzijn van de dieren staat voorop. Ze staan allemaal in vaste stallen die tegen een stootje kunnen. Ik denk dat het er voor de paarden wel goed uitziet. Het kan wel zo zijn dat er onderdelen van het toernooi uitvallen of beïnvloed worden. Gisteren zijn we een dressuuroefening bijvoorbeeld in de stralende zon gestart en toen volgde een wolkbreuk. Dat heeft invloed op het resultaat.”