Pontje tussen Maassluis en Rozenburg blijft varen, staking van de baan

Het pontje tussen Maassluis en Rozenburg blijft varen. Stakingen zijn van de baan nu vakbond CNV een cao-akkoord heeft gesloten met werkgever Ottevanger. De 22 medewerkers krijgen eenmalig loonsverhoging. Ook blijft de huidige cao van kracht en krijgen ze bij prijsindexering een hoger loon.

Albert van Damme van vakbond CNV is erg tevreden met het resultaat. Eerder gaf de bond een ultimatum af. Reizigers moesten vanaf 14 september rekening houden met vertraging of zelfs uitval van veerdiensten. Met Ottevanger zou niet te praten zijn en hij zou geen respect voor zijn personeel hebben.

De werkgever heeft uiteindelijk moeten slikken wat de bonden willen, zegt Van Damme. “Door het ultimatum had hij ook weinig ruimte meer. Hij is grotendeels tegemoet gekomen aan onze wensen.”

Applaus

Formeel moet het akkoord nog worden voorgelegd aan de medewerkers, maar Van Damme verwacht dan geen problemen. “Het personeel heeft geapplaudisseerd toen we hen vertelden dat we eruit waren. Dat doen ze niet alleen uit opluchting, ze zijn ook blij met het goede resultaat.”

Van Damme wil verder weinig zeggen over zijn eerdere uitspraken over Ottevanger: “Dat vind ik ook niet zo relevant meer. Maar hoe hij met mensen omgaat, is niet goed. Dat moet in de toekomst veranderen.”