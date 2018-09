Deel dit artikel:











Honkbal: België te sterk voor Spanje in Neptunus Familiestadion De honkbalwedstrijd bij Neptunus tussen België (wit) en Spanje (rood)

De Belgische honkballers hebben donderdagavond Spanje in een vriendschappelijke wedstrijd verslagen. In Rotterdam wonnen de Red Hawks met 2-1. Dit oefenduel, dat werd afgewerkt met oog op het Super 6-toernooi, vond plaats in het Neptunus Familiestadion.

Tijdens de derde inning openden Lucas Rizzi en Jamie Verheyleweghen namens de Belgen de score (2-0). Een inning later bracht Leomartires Rodríguez voor Spanje de spanning terug in de wedstrijd (2-1). Gedurende de negende slagbeurt hadden de Spanjaarden de drie honken bezet, maar België ontsnapte in deze situatie. In het Belgische team kwam Benjamin Dille van Neptunus in actie. Ook pitcher Kenny Van den Branden, die ook een verleden in Rotterdam heeft. stond op de heuvel. Vrijdag oefenen België en Spanje weer tegen elkaar in het Neptunus Familiestadion. Beide teams zijn in voorbereiding op de Super 6 , een nieuw toernooi waar de beste honkbal- en softballanden van Europa aan meedoen.