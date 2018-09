Leven zonder afval en egels in Chris Natuurlijk

De Zoogdiervereniging vraagt iedereen het door te geven als ze dit weekend egels zien. Op 15 en 16 september is het 'Egelweekend'. Chris Natuurlijk krijgt van beheerder Ferry van Jaarsveld een rondleiding bij de Egelopvang. Ferry vertelt waarom het zo belangrijk is dat mensen meedoen aan het Egelweekend.

Ook bezoekt Chris de zussen Jessie en Nicky Kroon. Zij proberen te leven zonder afval. Over hun ervaringen schreven ze Het Zero Waste Project. "Zelfgemaakte deo, tandtabletjes in plaats van tandpasta en een tandenborstel van bamboe. Je kunt zo ver gaan als je wilt."

