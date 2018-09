Feyenoordoperasopraan blokt alles voor docu idool Callas

Wereldwijd liggen misschien wel miljoenen stokoude maar ook jonge verstokte Maria Callas-fans wakker van de Tom Volf -documentaire over hun stersopraan-idool, waarin ze nu eens zelf uitgebreid en deels ingekleurd aan het woord komt.

Ook superfan en zelf soprane Francis van Broekhuizen kan niet wachten totdat in haar, nu al uitverkochte, favoriete Rotterdamse filmhuisbioscoop Lantaren/Venster op de Wilhelminapier om 14.20 uur de veelbesproken documentaire in premiere gaat.

Voor de komende dagen heeft de Feyenoord-operasopraan van Broekhuizen alles voor Callas afgeblokt om een flink aantal uren de docu-film te absorberen en tot in de kleinste details te bestuderen.

Omdat niets in haar schrijn-museumpje van haar voorbeeld op zolder mag ontbreken koopt de idolate Haags/Rotterdamse toonkunst-artiste uiteraard al het beschikbare dvd- en eventueel nieuw verschenen literaire werk rond dit epos op.

De Volf-docu met absoluut uniek opname-materiaal waaronder andere nooit eerder vertoonde Callasinterviews en in privé-sfeer geschoten commentaren op en door haar, krijgt niet bij alle critici de handen op elkaar.

Zo vinden sommigen het een gemiste kans dat de speur-regisseur Tom Volf niet alle diva-beelden in natuurgetrouwe kleuren heeft weergegeven en dat er wel een heel erg eenzijdige prive-inkijk in het nogal trieste (liefdes)leven van Callas wordt vertoond.

Het stelt met name teleur dat Volf het artistieke sopraanbestaan van de geboren Italiaanse in de mondiale theaterwereld zonder de voor de wereldberoemde diva immens belangrijke (opera) regisseur Luchino Visconti en dirigent Carlo Maria Guilini en de daarbij behorende jet-setomgeving, nagenoeg buiten beschouwing laat.

Een deel van het critici-contingent vindt het daardoor een boeiende edoch ietwat beperkte documentaire.

Dit alles kan onze goedlachse opera-diva Francis van Broekhuizen nauwelijks bommen, want aan de vliegende vloggert Jack F. Kerklaan kan ze in vertrouwen mededelen dat waarschijnlijk ook de walvispenisleren stoelen waarop Maria, Jackie O. en vele andere sterren op hebben vertoefd tijdens hun Christina-jachtbezoek verschijnen vermoedelijk in beeld.

Let wel dat is het luxueuze hotel-jacht dat Rotterdammer Willem Post in de Entrecotehaven beheert en waar u voor een 200 eurootjes per nacht ook op kan logeren.

Hoogste tijd, neen zelfs veel alter al voor een bezoek aan de idolate Maria Callas-superfan Francis in haar nederige stulpje........