Een ongeluk op de A15 bij de Botlektunnel zorgt voor lange files op de snelwegen rond Rotterdam. Een motorrijder ging vrijdagochtend onderuit nadat hij met een ander voertuig in botsing was gekomen.

Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het Erasmus MC gebracht. De Botlektunnel werd tijdelijk afgesloten. Rond 08:00 uur was de weg weer vrij.

De files staan op de A15 vanaf het Vaanplein en op de A4 vanaf Den Hoorn.