Scapino Ballet treedt weer op in Amsterdam Foto: Scapino Ballet Rotterdam

Het Scapino Ballet Rotterdam treedt vrijdagavond na 45 jaar weer op in Carré in Amsterdam. Carré is ook het eerste theater waar het dansgezelschap in 1946 een voorstelling gaf. Ze staan op de planken met de voorstelling TING!

De voorstelling combineert circusarts met de dans van het Scapino Ballet. Het is dezelfde voorstelling waarmee het dansgezelschap in 2016 haar 70-jarige jubileum vierde.